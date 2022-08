Nos bons plans pour refroidir votre chambre quand il fait trop chaud

Dormir quand on a trop chaud, mission presque impossible. Voici nos bons plans.

La chaleur énerve et fait augmenter la chaleur du corps, ce qui entrave la production de mélatonine, cette hormone qui aide à l’endormissement. La mélatonine est en vente en pharmacie, cela peut aider.

Mais d’autres moyens externes existent, sans frais…

Rafraîchir l’espace ou le lit ?

D’abord le lit avec une bouillotte (ou bouteille) remplie d’eau glacée et sortie du congélateur que l’on glisse un quart d’heure avant d’aller au lit. On la laissera ensuite sans la toucher avec son corps. Placer un linge mouillé dans la pièce aide. Devant un ventilateur qu’on éteint avant de se glisser dans son lit aussi. Car s’il aide à faire baisser la sensation étouffante d’une chambre, le ventilo fait du bruit et peut aussi vite provoquer des maux de gorge, des sinusites, des maux de tête.

À poil ou vêtu ?

Certains spécialistes conseillent de porter plutôt une tenue légère en fibre naturelle qui absorbera directement la sueur du corps mais si vous préférez dormir sans rien, aucune contre-indication ! Mais voici une astuce dans tous les cas : mieux vaut se mettre sur le côté et non sur le dos ou le ventre. Ainsi, une surface moins importante est en contact avec le lit et davantage de peau est à l’air libre.

Boire tiède ou très froid ?

Comme les douches qu’on ne conseille que tièdes, les boissons tièdes passent aussi mieux dans l’organisme qui ne devra pas mettre la machinerie en route pour tempérer le liquide glacé. Et boire peu une heure avant d’aller se coucher est aussi conseillé pour ne pas se lever et filer aux toilettes.

Câlin ou pas ?

Faire l’amour avant de dormir quand il fait chaud, aide-t-il à l’endormissement ?

En aidant à la production de sérotonine, l’hormone du bonheur, cela peut effectivement aider à se mettre dans le bon mood pour trouver le chemin vers les bras de Morphée. Une petite douche tiède là-dessus et c’est combo gagnant ! Mais cela profitera davantage aux hommes qu’aux femmes, explique la sexologue Marie Tapernoux.