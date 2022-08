Vous voulez être payés à faire des siestes? Ce job est fait pour vous!

Casper, une marque de matelas basée aux Etats-Unis, a lancé un appel à candidature... quelque peu particulier. Le job ? Dormeur professionnel.

Nos confrères de CNN mettent en avant cette candidature qui pourrait en faire rêver plus d'un: pour ce temps partiel, la tenue vestimentaire demandée n'est autre qu'un pyjama. Mais ce poste n'est pas fait pour n'importe qui puisqu'il faut être capable de faire la sieste "dans les magasins et dans des endroits inattendus dans le monde". De plus, une "aptitude de sommeil exceptionnelle" et "une fréquente envie de dormir" sont des qualités recherchées parmi les candidats.

Vous avez peur de vous ennuyer lorsque vous ne dormez pas ? Pas de panique puisqu'il faut également gérer les réseaux sociaux de la boîte. "Dans les rares occasions où vous ne dormez pas, vous partagez vos expériences avec les autres en créant des contenus de style TikTok afin de les publier sur nos réseaux sociaux", peut-on encore lire dans l'annonce.

Alors, vous avez envie de tenter l'expérience de l'autre côté de l'Atlantique et vous êtes fan de siestes? Vous savez ce qu'il vous reste à faire...