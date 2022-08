Accueil Actu Société Le business juteux des sites de rencontre pour seniors: "L'interaction est essentielle pour rompre la solitude" En quelques années, les applications réservées au 50 + ont littéralement explosé. Maïli Bernaerts ©Shutterstock

Un tiers de la population belge est âgée de 55 ans ou plus et ils sont nombreux, dans cette catégorie d’âge à rechercher activement à se faire de nouvelles relations amicales ou amoureuses. Fini le temps où les adultes renonçaient à leur vie sentimentale après un certain âge, l’âge de la retraite est désormais envisagé comme une seconde jeunesse, une période...