Mon enfant fait pipi au lit : comment les traiter en pratique, à l'approche de la rentrée scolaire Les premiers jours d'école amènent un stress qui peut provoquer un retour de l'énurésie. Weymeels Elodie ©Shutterstock

Une nouvelle classe, un nouveau prof, un nouveau rythme et le stress monte chez l’enfant comme chez les parents. Un cercle vicieux qui s’auto-alimente ! Or, les petits enfants qui font pipi au lit ne sont pas une exception : ils sont plus d’un sur dix de moins de six ans à en souffrir. C’est-à-dire que sur une classe de 25,...