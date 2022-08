Succès des séjours scolaires WEP à l'étranger après deux années covid

C'est 25% de plus qu'en 2019, avant le creux de la crise sanitaire et des restrictions de voyage. Ces deux dernières années "ont encouragé les jeunes à concrétiser leurs projets et à ne plus les reporter", selon Karen Scheelen, porte-parole de cet organisme fondé à Liège il y a près de 35 ans, et désormais basé à Bruxelles et dans plusieurs autres pays.

Cette année, 240 jeunes ont opté pour un échange au cours de leurs études secondaires et sans attendre la rhéto. Ces écoliers optent le plus souvent pour un trimestre ou un semestre, après quoi ils peuvent poursuivre leur année scolaire en Belgique. Ceux qui attendent d'avoir fini leur dernière année de secondaire et optent pour une "seconde rhéto" choisissent davantage une année complète à l'étranger. Ils peuvent ainsi découvrir un autre système d'enseignement avant, par exemple, de poursuivre dans le supérieur, explique WEP (World Education Program).

Près de 500 jeunes sur les 686 sont francophones. Ils optent le plus souvent pour les Etats-Unis, tandis que les néerlandophones choisissent davantage le Canada.

Ce dimanche 28 août, 63 étudiants belges partiront encore de Brussels Airport vers ces deux pays, ou encore l'Irlande ou la France. Quelques écoliers ont aussi opté pour un échange linguistique en Belgique même.

WEP a été fondé en 1988 par deux jeunes Liégeois et compte aujourd'hui plus de 40 collaborateurs dans ses bureaux de Bruxelles. L'entreprise a également créé son département International et dispose de ses propres bureaux en Italie (à Turin, Milan, Rome, Bologne et Oderzo), en France (à Lyon et à Paris), en Espagne, en Australie (à Melbourne) et en Argentine (à Rosario).