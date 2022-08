Alerte avant la rentrée : 40% des stylos et fluos comportent des composés toxiques

40 % des objets présents dans les trousses des écoliers contiennent des composés toxiques. Ce sont les conclusions d'un test effectué par l'association française de défense des consommateurs UFC -Que Choisir. Dans un communiqué, l'organisme "déconseille aux parents d'acheter à leurs enfants des stylos-billes compte tenu du cocktail de substances nocives retrouvées dans la totalité des références testées".

"Nous avons fait analyser six catégories de fournitures scolaires communément présentes dans les trousses des enfants, collégiens ou lycéens : les stylos-billes, les rollers ou stylos gels effaçables, les cartouches d'encre pour stylos-plumes, les feutres, les surligneurs et les crayons de couleur. Les jeunes utilisateurs étant susceptibles de se mettre de l'encre sur les doigts et de mâchouiller leurs crayons, nous avons voulu savoir s'ils risquaient toujours d'être exposés à des substances nocives et notamment des allergènes cutanés, des cancérogènes ou des perturbateurs endocriniens", explique l'organisation. Selon les résultats des tests, presque la moitié des fournitures comprennent des composants potentiellement dangereux comme des phtalates reprotoxiques, des perturbateurs endocriniens, des impuretés cancérogènes, des hydrocarbures aromatiques polycycliques, des isothiazolinones, du benzyl alcool, toluène et benzène soit des composants connus pour être susceptibles de provoquer de multiples pathologies qui vont des allergies aux cancers.

En guise d'alternative, l'organisme recommande aux parents d'opter pour les marques de distributeur qui obtiennent selon ses tests "des notes comparables voire meilleures pour certains articles". L'organisme estime aussi que certains produits comme les cartouches d'encre noire Schneider, les surligneurs à réservoir plat jaune Amazon Basics', les feutres Crayola 'Ultra-lavables' ou encore les crayons de couleur Bic 'Kids évolution' sont exempts de composés toxiques.