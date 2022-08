Accueil Actu Société Moins cher, moins de quantité et plus rusé : comment les familles belges font désormais leurs courses L’inflation sur les prix des biens de consommation augmente sans cesse. Weymeels Elodie

Avant, c’était simple, côté courses, il y avait les fourmis et les cigales : celles et ceux qui faisaient attention à tous les prix des biens de consommation, prix au kilo ou à l’unité, promos : rien n’était laissé au hasard. Et les autres, ceux qui avaient une vague idée...