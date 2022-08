Encore une astuce imparable pour éloigner les guêpes: voici la technique allemande

C’est justement à la fin de l’été que les guêpes sont particulièrement envahissantes, car elles recherchent spécifiquement du sucre et donc des aliments sucrés. Elles adorent aussi la viande !

Si l'on n'a pas envie de se balader avec une moustiquaire pour être tranquille en terrasse, comme le propose avec succès une restauratrice en Flandre dont on vous parlait récemment, on peut utiliser une technique qui a fait ses preuves en Allemagne.

C’est l’association du Land de Bavière pour la protection des oiseaux qui a donné ce conseil pour ne pas être importuné par les guêpes, ni devoir les tuer.

En fait, il s'agit tout simplement de les leurrer. Ces insectes insistants n'apprécient pas du tout la pluie. Il suffit donc de leur faire penser qu'il pleut pour que les guêpes lâchent l'affaire (notre verre, notre assiette, notre corps) et filent se réfugier dans leur nid. Et pour cela, rien de plus simple qu'utiliser un pulvérisateur. Quelques pschitts sur la guêpe et on en est débarrassé ! Lavez bien le flacon pulvérisateur et remplissez-le d'eau. En cas de contact avec des guêpes, il suffit de pulvériser quelques gouttes sur la guêpe. La guêpe pensera qu'il commence à pleuvoir et se réfugiera dans son nid. "Lavez impérativement le vaporisateur plusieurs fois. Les résidus de nettoyant pour vitres ou d'autres liquides irritants peuvent sérieusement nuire aux insectes", précise l'association bavaroise.

Qui donne aussi d’autres conseils préventifs : ne soufflez pas en direction d’une guêpe car le dioxyde de carbone est un signal d’alarme pour eux et éviter les vêtements à imprimé fleuri et les parfums odorants.