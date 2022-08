Accueil Actu Société Rentrée scolaire: comment gérer le harcèlement à l’école Les inquiétudes des parents se focalisent de plus en plus sur les relations sociales. Weymeels Elodie ©Shutterstock

Les problèmes relationnels d'un enfant peuvent commencer très tôt, dès la maternelle. Ils concerneront dans ce cas plus facilement un petit avec un problème de langage, un enfant très sensible ou à l'inverse agressif ou avec une différence physique. "Même si les petits enfants ne portent pas de jugement de couleur de peau par exemple, ils portent les codes sociaux et culturels de leurs parents. Si on lui parle d'un enfant plutôt que d'un autre ("Oh, un petit roux dans ta classe"),...