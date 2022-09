Accueil Actu Société Plusieurs milliers d’euros par an: voici combien les Belges dépensent pour leurs animaux Test Achats a fait le calcul via une enquête menée auprès de 1 645 Belges. Van Hoof Thibaut ©SHUTTERSTOCK

On le dit souvent : adopter un animal de compagnie, cela ne se fait pas sur un coup de tête ou un coup de cœur. Qu'on soit gaga de son compagnon à quatre pattes ou pas, on accueille un nouveau membre dans la famille et cela a un coût. On pense évidemment aux croquettes, mais aussi à tous les accessoires, les frais médicaux, le toilettage, etc. Pour calculer le montant moyen dépensé par les Belges chaque année pour un chien ou un chat, Test Achats a mené une enquête auprès de 1 645 Belges. Il en ressort que les Belges dépensent en moyenne 2 276 € pour un chien et 1 677 € pour un chat. Si on entre dans les détails, on remarque que la nourriture occupe une place importante dans le calcul, avec 797 € pour un chien, et 555 € pour un chat. Il y a aussi les différents frais médicaux qui entrent en ligne de compte. On pense aux vaccins...