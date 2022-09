Accueil Actu Société Un objectif ambitieux pour KickCancer qui pourra à nouveau compter sur Angèle : "Être présente, c’est déjà très fort" Run To Kick, la course organisée par l’association luttant contre le cancer chez les enfants se déroule le 25 septembre à Bruxelles. Charles Van Dievort Chef du service Maga (Culture, médias, people) depuis 2017 et journaliste Musique. ©Photo News

La cinquième édition de Run To Kick se déroulera le 25 septembre avec un départ donné au pied de l'Atomium. La course a pour but de collecter des fonds pour lutter contre le cancer chez les enfants. L'an dernier, malgré la pandémie, l'événement avait permis de collecter 725 000 euros. Cette année, sans les restrictions, Delphine Heenen, fondatrice de l'association KickCancer qui organise l'événement, espère atteindre le million...