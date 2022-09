Accueil Actu Société Combien vous coûte la veille énergétique de votre maison? On a fait le calcul, et ce n’est pas rien… Vu les prix actuels, les petites dépenses inutiles deviennent grandes. Van Hoof Thibaut ©Shutterstock

On ne vous apprend rien en vous disant que les prix de l’énergie ont flambé ces derniers mois. Et si on attend toujours des mesures très fortes et structurelles du gouvernement fédéral, on peut déjà suivre un conseil des derniers Codeco :...