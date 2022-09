Un peu d’optimisme: les dix bonnes nouvelles qui nous attendent dans les prochains mois

Pas la peine de répéter tout ce qui mine le moral des Belges. Focus sur les informations qui peuvent faire pencher la balance vers plus d’optimisme et de bien-être.

1. Épargne. Auprès de la plupart des banques, les taux des comptes épargne sont limités à 0,11 % actuellement. Or, les banques vont bientôt percevoir 0,75 % d'intérêts sur l'argent qu'elles ont placé auprès de la BCE. Ce qui promet une augmentation du taux de l'épargne, assure un spécialiste. Quand ? Les banques s'observent, quand l'une aura dégainé, les autres suivront

2. Énergie. Le "paquet énergie à prix réduit" a été acté. La grande majorité des Belges aura une ristourne de 135 euros pour le gaz et de 61 euros pour l'électricité en novembre et en décembre. Soit 392€, sans paperasse. Quant au chèque mazout, il passe de 225 € à 300 €.

3. Indexation. 10 % : c'est le pourcentage total que devrait atteindre l'indexation pour de nombreux secteurs économiques en janvier 2023. "Une prévision n'offre aucune certitude, mais il est clair que la forte inflation des mois passés et à venir entraînera des indexations salariales d'une rapidité et d'une ampleur sans précédent", indique SD Worx.

4. Voyage. Les longs séjours à l'étranger deviennent très attractifs. Chez TUI, on signale des prix planchers en Turquie et en Tunisie : "Là, on peut réserver dans un hôtel all-in pour 750 € par mois par personne, et 900 € en Espagne ou en Turquie", indique Sarah Saucin de TUI.

5. Cinéma. "Avatar : la voie de l'eau", de James Cameron, le film le plus attendu de l'année sort le 14 décembre. Douze ans après le premier opus.

6. Télé. Depuis le 23 septembre, une nouvelle chaîne TV gratuite est à disposition de tous les clients de Proximus et de Telenet. "W Sport" met en avant tout le sport féminin, enfin !

7. Food. C'est le retour des bons plats réconfortants et notamment la raclette que les Belges adorent. Bonne nouvelle en plus : les petits appareils où l'on chauffe le fromage à la bougie sont rapides et efficaces (on a testé, c'est bluffant), pas besoin d'électricité !

8. Congés. Deux longs week-ends en perspective. Si vous prenez un congé le lundi 31 octobre, vous aurez quatre jours d'affilée grâce à la Toussaint qui tombe le mardi 1er novembre. L'Armistice prend place le vendredi 11 novembre.

©Shutterstock

9. Fêtes. Les illuminations et décorations seront peut-être moins présentes dans les villes, mais on pourra fêter Noël ensemble, après deux hivers où l'on en a été soit privés, soit frustrés.

10. Foot. Le bon parcours des clubs belges en Coupe d'Europe devrait octroyer une place qualificative directe pour la Champions League au futur champion de Belgique.