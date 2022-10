Carrefour rappelle un produit en raison de la présence de morceaux de verre

Les clients qui auraient acheté le produit sont invités à ne pas le consommer et à le rapporter dans un point de vente.

Carrefour, en accord avec l'AFSCA, a décidé de retirer des bouteilles de vin blanc en raison de la présence possible de morceaux de verre. Certaines bouteilles ont été commercialisées avant que le magasin ne décide de retirer les produits. Les clients concernés sont donc invités à rapporter les produits dans un point de vente. Carrefour a précisé qu'ils seraient bien évidemment remboursés.

"Suite à un contrôle et par mesure de précaution afin de garantir la sécurité du consommateur, la société CARREFOUR a retiré du commerce les bouteilles de vin blanc DOMAINE LALANDE Chardonnay 2021 – 75 cl vendues au rayon Vin et les rappelle auprès des consommateurs en raison de la présence possible de morceaux de verre", lit-on sur le site de l’Afsca.

Il s’agit des bouteilles de 75cl du vin blanc du Domaine Lalande, Chardonnay 2021.

Code EAN : 376005311031

Numéro de lot : L22230A2