"File dans ta chambre" : une punition bientôt déconseillée aux parents pour leurs enfants ?

"File dans ta chambre", probablement l'une des punitions les plus courantes et les plus vieilles au monde, pourrait bien ne plus être la norme éducative pour les parents si l'on en croit Le Figaro qui affirme que le Conseil de l'Europe veut décourager l'emploi de telles sanctions. Ce type de punition que l'on nomme "time ou" ("temps mort"), serait en effet remis en question.

"Si on exclut l’enfant, il va se sentir nié. Si on l’écoute, il se sent valorisé et il respectera mieux les limites des adultes”, explique l’éducateur de jeunes enfants David Dutarte, fondateur du réseau FamilyLab France, auprès de nos confrères français. Une affirmation que corrobore Christine Schul, éducatrice de jeunes enfants: "Depuis quand laisse-t-on seul quelqu’un qui va mal ? C’est une sanction psychique inouïe et je pèse mes mots. Si on veut que l’enfant se calme, il faut rester avec lui", défend-elle.

De son côté, la psychologue pour enfants et adolescents Caroline Goldman, auteure du livre "File dans ta chambre", estime cependant que la mise à l'écart temporaire d'un enfant permet de l'éduquer "sans violence et sans laxisme". D'après la spécialiste, ces limites sont également nécessaires pour son apprentissage et son évolution.