Se coucher plus tôt pour se sentir mieux: comment surmonter les nuits d'hiver qui nous attendent Les premières heures de la nuit sont les plus réparatrices physiologiquement. Weymeels Elodie

Les jours raccourcissent de plus en plus et bientôt arrive le changement d'heure. Ce manque de lumière naturelle joue sur les hormones du sommeil et notamment la mélatonine, une hormone synthétisée principalement dans le cerveau qui rythme le cycle veille/sommeil en favorisant l'endormissement. "La sécrétion de la mélatonine se produit en majorité pendant la nuit en réponse à l'obscurité", explique une experte en hygiène du sommeil, Christine Labeau. En automne, on peut se sentir davantage fatigué pour cela. Et si on en profitait pour recharger ses batteries...