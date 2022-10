"Il faut qu'on parle": "On va vers une catastrophe et une hécatombe des restaurants si on ne fait rien économiquement"

Ce jeudi sur LN24, Maxime Binet recevait Thierry Hance, biologiste et professeur d’écologie à l’UCL, Gisèle Gual, diététicienne et nutritionniste, et Toto Bongiorno, restaurateur. Ensemble, ils ont abordé le dernier rapport du WWF, alertant sur la biodiversité qui est aujourd'hui plus que jamais menacée. Le chroniqueur et rédacteur en chef de la Dernière Heure, Jean-Marc Gheraille, s'est ensuite interrogé: la disparition de certaines espèces n'est elle pas l'ordre naturel des choses ?

Maxime Binet et ses invités sont également revenus sur l'obésité qui touche de plus en plus de jeunes et qui est devenue un véritable enjeu de société. Enfin, ils ont prodigué leurs meilleurs conseils pour traverser cet hiver qui s'annonce plus que jamais compliqué en plein contexte de crise énergétique.

De fait, face à l'augmentation des factures de plus en plus de personnes se retrouvent dans l'incapacité de se chauffer. Le restaurateur Toto Bongiorno, a d'ailleurs tiré la sonnette d'alarme en affirmant qu'il ne parviendrait pas à tenir si la situation continuait à évoluer dans ce sens. "Si on ne fait rien, on va vers une hécatombe générale de notre économie", a-t-il affirmé très ému.