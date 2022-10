Le dernier rapport du WWF est alarmant : 70% des espèces animales en déclin

Le WWF vient de révéler son dernier rapport consacré à l’état de la faune sauvage et les résultats sont alarmants, comme à l’accoutumée. Selon la nouvelle édition du rapport Planète Vivante, les populations d’animaux sauvages ont connu un déclin de 69 % en moyenne entre 1970 et 2018. Pour obtenir ce résultat, qui est le plus complet à ce jour, le WWF s’est intéressé à 32 000 populations de 5 230 espèces de mammifères, oiseaux, amphibiens, reptiles et poissons.

Ce sont les animaux d’eau douce qui connaissent le plus grand déclin, avec une chute moyenne de 83 %. La perte d’habitats et les obstacles à la circulation dans les voies de migration sont les principales causes de déclin de ces espèces. À titre d’exemple, les effectifs de dauphins roses de l’Amazone ont chuté de 65 % entre 1994 et 2016 dans la réserve naturelle de Mamiraua dans l’État brésilien de l’Amazonas.

En Afrique, la chute des populations d’espèces sauvages surveillées est estimée à 66 %. Le gorille des plaines orientales, en danger critique d’extinction, a ainsi vu ses effectifs décliner de 80 % dans le parc national de Kahuzi-Biega en République démocratique du Congo entre 1994 et 2019.

Les principales causes de déclin des espèces sont bien connues. Il s’agit de la dégradation des habitats, de l’exploitation de certaines espèces, de l’introduction d’espèces envahissantes qui perturbent les écosystèmes qu’elles colonisent, la pollution, le changement climatique et les maladies.

Et chez nous, ce n’est guère plus glorieux. Selon le WWF, l’Europe est l’une des régions les moins bien notées en termes d’intégration de la biodiversité, qui estime la part de la biodiversité naturelle qui subsiste dans une zone déterminée. En Belgique, on sait par exemple que les oiseaux des campagnes accusent un déclin important, de même que les insectes. Le WWF plaide dès lors pour que les dirigeants, qui se rencontreront à l’occasion de la Convention sur la biodiversité biologique, rectifient le tir en intensifiant les efforts de restauration et de conservation de la nature et en promouvant une production et une consommation plus durables, ainsi qu’une décarbonisation rapide et profonde de tous les secteurs.