Insolite en Belgique: près de la moitié des conducteurs belges n'utilisent pas leur clignotant

Une enquête menée par Touring révèle que près de la moitié des automobilistes n'utilisent pas leur clignotant pour changer de bande sur l’autoroute. En moyenne 4 sur 10 ne l'utilisent pas lorsqu’ils entrent sur une autoroute ou en sortent. La situation est pire dans les ronds-points: plus de la moitié n'utilisent pas leur clignotant pour sortir d'un rond-point, bien que cela soit obligatoire depuis 2004.

"Cela n'est pas seulement très irritant pour les autres usagers de la route, mais cela peut également compromettre la sécurité routière lorsqu'on ne sait pas clairement si le conducteur va changer de voie ou non", explique Touring dans un communiqué.

Après avoir compté tous les véhicules qui changeaient de voie de circulation, sur les ponts des autoroutes E40, E17, E19 et du Ring de Bruxelles, Touring interpelle. "Nous avons également suivi un certain nombre de conducteurs par le biais d'un contrôle aléatoire et il semble que certains n'utilisent résolument pas leur clignotant et ce, dans des circonstances différentes. Les cas les plus frappants se produisent aux entrées d'autoroute, surtout lorsqu'il n'y a pas (ou peu) de nécessité de ralentir avant de s'engager à gauche ou à droite."

L'organisation de mobilité ajoute: "Nous avons également effectué un contrôle ponctuel dans quelques ronds-points et il s'avère que près de 6 conducteurs sur 10 ne signalent pas leur intention de changer de direction pour sortir du rond-point, ce qui est très irritant pour ceux qui attendent de s'y engager. Mais c'est surtout très dangereux pour les cyclistes et les piétons qui utilisent le rond-point".

Comment expliquer un chiffre si élevé? Selon Touring, certains conducteurs sont négligents, d'autres sont distraits, utilisent leur téléphone portable au volant ou ignorent tout simplement la dangerosité de l’infraction.

Plus surprenant encore, il y aurait probablement aussi des conducteurs qui ne connaissent tout simplement pas le code de la route.