Des activités pour toute la famille durant les vacances: notre sélection à ne pas manquer

Vous ne partez pas aux Canaries avec toute la famille, vous n’avez pas votre chalet dans les Vosges, vous ne partez pas faire un périple dans les châteaux de la Loire, ni à New York ? Et alors ? D’abord, l’extraordinaire château de Pierrefonds dans l’Oise est moins loin. Et puis la Belgique a tant à proposer ! Sélection évidemment non exhaustive d’événements ponctuels et de visites classiques à ne pas manquer.

Lanterna Magica

Deuxième édition d'un événement qui avait fait le plein auparavant : cette balade féerique autour du château de La Hulpe dans le Brabant wallon emmène les visiteurs dès le crépuscule dans un univers onirique impressionnant. Une scénographie son et lumière contemporaine qui laisse pantois et sensibilise à la beauté de la nature. Enchanteur. > https://lanternamagica.be/fr

Lego ou rien

©LEGO

Des vacances sans Lego, ce n'est pas possible ! Alors en plus des constructions et des histoires que les enfants imaginent à la maison, on leur fait plaisir en les lâchant au Discovery Center à Docks Bruxsel. Plus de 3 000 m² divisés en 12 espaces comprenant notamment un parc Duplo, un petit train, un "mini world" réalisé au moyen de plus de 1,5 million de briques Lego, un Lego Café et un cinéma 4D. Expériences inédites et yeux qui brillent garantis. https://www.legodiscoverycentre.com/brussels/

Dans le centre de la capitale, The Art of Brick a ouvert récemment, une expo qui fait le tour du monde et qui en met plein la vue aux enfants comme aux parents : Le Baiser de Klimt en Lego et plein d'autres sculptures, à partir de 16 € pour les adultes. https://theartofthebrickexpo.com/bruxelles/

À la rencontre du cœur

Celui qui bat au Mac's depuis vingt ans, ce musée d'art contemporain installé à Boussu au cœur au cœur du site de l'ancien charbonnage du Grand-Hornu. L'endroit fête ses 20 ans avec une expo de l'emblématique directeur honoraire Laurent Busine qui partage un fascinant parcours appelé "Les Fabriques du cœur et leur usage". Une façon d'avoir des discussions sur le sens de l'existence avec ses enfants et vous seriez bien étonnés de leur réaction ! L'expo explore le fait que les images du monde ne sont pas vues de façon unique et que chacun construit son univers de manière singulière en y incluant, comme dans les contes, ses souvenirs, ses idéaux, ses espoirs et ses peurs. Un vrai conte qui fait un peu peur et qui enchante. À noter que sur le même site, le CID propose une journée Halloween avec un jeu de piste, une séance cinéma et un atelier créatif et c'est gratuit ! https://www.mac-s.be/fr

Histoires et sortilèges

©D.R.

C'est de saison ! Le château de Monceau-sur-Sambre ne manquerait ça pour rien au monde. Mais évidemment, les rendez-vous joyeusement horrifiques envahissent la Belgique entière. À Durbuy Adventure Valley, à Pairi Daïza avec une parade Halloween au Jardin des Mondes et à Han-sur-Lesse où "Hanlloween" va épouvanter pour de rire ses visiteurs du Domaine des Grottes de Han. Et Walibi bien sûr ! Moins "fabriqué", le Natura Parc prend aussi des allures de forêt hantée sur le thème "Circus Freak Show" et propose, dès le début du samedi après-midi, des animations de cirque, une balade contée, un parcours nocturne d'accrobranche ainsi qu'un spectacle de feu pour clôturer la journée. Le dimanche, un Natura Bike paradera aux couleurs d'Halloween avec notamment un spectacle "Jam d'Halloween" de bikers expérimentés ainsi qu'un show d'acrobaties et de cracheurs de feu. https://www.mac-s.be/fr parc/6205

Bizarre BisARTS

Le Festival BisARTS à Charleroi transforme les rues de la ville en théâtre de spectacles anticonformistes et intrigants. Né en 1993, ce festival offre un éventail de propositions transdisciplinaires qui mettent à l’honneur l’humain, ses richesses, sa fragilité, sa fantaisie et sa folie aussi. Le départ se fait au Palais des Beaux-Arts.

Du Steet Art à LLN

Il y a des parcours partant à la découverte du Street Art un peu partout en Belgique. On aime celui de Louvain-la-Neuve, le Street Art en Kosmopolite Art Tour, qui mélange qualité (La ville a accueilli deux fois le festival international d'art urbain Kosmopolite Art Tour, en 2012 et en 2015) et impression tenace d'être vraiment ailleurs dans cette ville 1970's sans voiture. Attention aux 24h vélo de Louvain-la-Neuve, le grand événement estudiantin qui devrait rassembler cette année encore plus de monde ! Visite commentée sur rendez-vous avec un artiste du monde du Street Art (voir à l'Office du tourisme de Louvain-la-Neuve). https://walloniebelgiquetourisme.be/fr-be/content/kosmopolite-art-tour-parcours-street-art-a-louvain-la-neuve

Incroyable Voorlinden

À deux pas de la Belgique, à Wassenaar en Hollande existe un endroit extraordinaire : le musée Voorlinden où l'art moderne et contemporain s'impose, magique, ludique, grandiose, drôle. Une révélation, qu'on soit petit ou grand. L'espace, immense est logé dans un grand espace naturel fait de dunes, de forêts, d'eau. Une journée hors du commun avant de filer à la plage de Scheveningen, près de La Haye. Pour une barbe à papa qui prendra des airs d'œuvres d'art… https://www.voorlinden.nl/ E.W.