Accueil Actu Société Quand nos cheveux se font la malle en automne: il existe pourtant des astuces simples pour les préserver L’automne fait tomber les feuilles mortes et les cheveux durant quelques semaines. Weymeels Elodie ©Shutterstock

Les températures baissent (en principe) et voici que nos cheveux qui doivent nous protéger du froid se font la malle. Un phénomène qui est plus ou moins remarquable selon les individus. Mais on parle quand même...