Pourquoi la fête de la Toussaint est-elle toujours aussi populaire? Les experts avancent plusieurs raisons

Ce lundi, Maxime Binet et ses chroniqueurs se sont arrêtés sur trois sujets principaux. Ils ont tout d'abord évoqué la fête de la Toussaint, en se posant la question de savoir si elle avait évolué avec le temps. Le scandale à Walibi, où des abonnés ont été interdits d'accès à Halloween, a été le deuxième sujet de discussion autour de la table. Enfin, les invités ont été amenés à réagir à la polémique de cette vidéo virale de Jean-Jacques Flahaux, dans laquelle l'ancien député MR semble relativiser le fascisme de Mussolini.

Sur le plateau, plusieurs invités et chroniqueurs se sont succédés. Julie Foulon, icône de la tech’ bruxelloise, fondatrice de Girleek et Molengeek ; Céline Aron, entrepreneuse et CEO de So Blond Management, une agence de booking de DJ's, et Jean-Marc Ghéraille, rédacteur en chef de La Dernière Heure / Les Sports faisaient figure de chroniqueurs. Tandis que Tommy Scholtes, porte-parole des évêques de Belgique ; Xavier de Florenne, responsable de la cellule "cimetière" de la région wallonne ; David Leisterh, président du MR bruxellois et Justien Dewil, porte-parole de Walibi, étaient les invités de Maxime Binet.

Concernant la fête de la Toussaint, Xavier de Florenne assure qu'elle a toujours le même succès qu'auparavant et il l'explique: "Cette fête n'est pas forcément liée à une religion dans notre société contemporaine. Elle est à présent liée au rapport au défunt, et ce rapport est apparu historiquement au 19e siècle, où on honore la mémoire du défunt, de telle manière à lui apporter une forme de vie éternelle."

Tommy Scholtes ajoute pour sa part que la fête de la Toussaint est surtout "une fête familiale": "Elle est une fête d'espérance, de tous les Saints, mais une fête d'espérance accompagnée par des rites familiaux. Et donc en général on se fixe rendez-vous sur les tombes, puis après on se retrouve pour un goûter familial par exemple. On va aussi déposer des fleurs, dire une prière éventuellement."

Mais à l'heure des nouvelles technologies, les cimetières ne sont-ils pas voués à disparaître? Xavier de Florenne, qui rappelle qu'il y a une recrudescence de visites dans les cimetières depuis le milieu des années 1990, répond: "Les cimetières resteront physiques parce que le rapport physique au défunt persiste". Et l'expert ajoute: "Mine de rien, en plus, n'oublions pas que le cimetière n'est pas qu'un outil de mémoire. C'est aussi un outil qui permet de garantir la salubrité de l'espace public. La décomposition d'un corps ne peut en effet pas se faire n'importe où".

Le débat sur la fête de la Toussaint ainsi que l'entièreté de l'émission sont à retrouver en vidéo ci-dessous.