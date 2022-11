Accueil Actu Société Les policiers, à nouveau habilités à effectuer des saisies d’animaux: “Ils doivent encore être sensibilisés à la maltraitance” Depuis cet été, les agents de police ont le droit de saisir des animaux maltraités. Maïli Bernaerts ©CJHEY

Depuis cet été, les agents de police sont à nouveau habilités à effectuer des saisies d'animaux maltraités en Wallonie. Ce n'était plus le cas depuis 2015, année de la régionalisation de la compétence du bien-être animal mais la ministre wallonne du Bien-être animal Céline Tellier a tenu à revenir à la situation d'avant. "Jusqu'à la régionalisation du bien-être animal en 2015, les policiers étaient compétents pour saisir les animaux maltraités, et collaboraient en ce sens avec l'administration. Depuis 2015, les policiers sont restés compétents à Bruxelles et en Flandre, où ce système...