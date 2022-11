Accueil Actu Société “De plus en plus de clients partent sans payer l’addition” : la crise augmente la grivèlerie dans l’Horeca, bientôt une note à régler avant d’être servi ? La crise économique joue un nouveau rôle néfaste pour l’Horeca. Van Hoof Thibaut ©D.R./Shutterstock

La grivèlerie n'est pas un phénomène neuf dans l'Horeca. Depuis la nuit des temps, certains profitent d'un moment d'inattention d'un serveur pour filer en douce, alors que d'autres sont de vrais professionnels de la pratique et l'appliquent régulièrement dans les établissements. En Espagne, par exemple, un habitant de Saragosse a acquis le surnom de "roi de la simpa" (le terme espagnol utilisé pour la grivèlerie, NdlR). Pendant plus de six ans, il a refusé de payer l'addition dans des dizaines de restaurants. Et même s'il a été régulièrement emmené au poste de police, il profitait...