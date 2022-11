Grivèlerie : que risquez-vous vraiment si vous partez sans payer ?

Les personnes qui se rendent coupables de grivèlerie risquent gros. Le code pénal prévoit en effet des amendes pouvant atteindre 1 500 euros, voire des peines d’emprisonnement qui peuvent aller jusqu’à trois mois de prison en cas de récidive.

Au cours des deux dernières années, plus de 2 000 plaintes ont été enregistrées par la police fédérale. Désormais, tout cas avéré de grivèlerie entraîne une poursuite pénale mais les démarches administratives peuvent décourager certains restaurateurs. Les faits de grivèlerie sont les plus fréquents dans les bars et restaurants, et dans une moindre mesure dans des hôtels, boîtes de nuit et fast-food. Des cas de grivèlerie ont notamment lieu dans le secteur du logement et du carburant.

Du côté de la police, la marge de manœuvre est faible. "On peut évidemment alerter la police en cas de grivèlerie mais c'est sans grand espoir, regrette Luc Marchal, président de la fédération Horeca en Wallonie. "En général, le ou les voleurs se volatilisent. Les cas de grivèlerie sont les plus fréquents lorsque les clients sont installés en terrasse."

Comme pour un vol à l’étalage, la police peut tenter de retrouver le coupable de grivèlerie sur base du signalement émis par l’employé. Si le voleur est retrouvé, la police peut lui proposer une transaction jusqu’à 350 euros, en plus de l’addition à régler. L’auteur a trois possibilités : payer sur place via un terminal de paiement ou via un QR-code, ou encore dans les quinze jours via un virement bancaire classique. Cette procédure simplifiée ne s’applique pas aux mineurs d’âge ni aux auteurs identifiés comme récidivistes et pour lesquels d’autres suites peuvent être réservées.