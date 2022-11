Les Wallons raffolent du lait, toujours plus bio

Dans la Région, on constate aussi une augmentation de la qualité du lait grâce à des méthodes plus respectueuses des bêtes par une approche alimentaire différente notamment et aussi une croissance des producteurs de la filière qui font le choix de la certification bio. Aujourd’hui, c’est un producteur sur 6 qui produit bio en matière de lait.

Il faut dire que ce produit plaît de plus en plus globalement et en Wallonie. Avec une consommation de produits laitiers bio qui avoisine les 14 253,62 tonnes par an, pas de doute, les Wallons sont amateurs de produits laitiers bio ! 58,9 % des Wallons ont en effet acheté un produit laitier bio en 2021. Parmi les produits bio achetés, les produits laitiers représentent la première dépense réalisée pour un montant de 17,81 €/habitant/an. Les Wallons en consomment d’ailleurs 38 % de plus que le restant de la Belgique. D’où la nécessité d’une filière laitière bio qui tienne le rythme.

Et effectivement, cela suit : 86 % des vaches bio présentes en Belgique pâturent en Wallonie, ce qui représente 21 209 vaches laitières bio ! Un producteur wallon sur six.

Décider de passer au bio n'est pas juste l'occasion de recevoir un label porteur, cela demande de vrais changements en matière de production. C'est "une décision porteuse de valeurs", d'après l'Apaq-W qui accompagne la filière laitière, mais c'est aussi une raison pragmatique : "comme le fait de pouvoir garantir au consommateur un prix plus stable, d'assurer la juste rémunération de tous les acteurs de la chaîne et de leur donner l'opportunité d'être solidaires entre eux".

Au niveau pratique, un site intéressant "biomonchoix.be" permet de découvrir où sont les produits bio de la ferme les plus près de chez nous.