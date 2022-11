Retard de la prime énergie : "Les gens vivent une crise, ils veulent des réponses le plus rapidement possible"

Ce mardi dans Il faut qu’on parle sur LN24, Maxime Binet et ses invités ont débattu de trois sujets : le chèque énergie promis pour décembre, le rachat de Twitter par Elon Musk et comment empêcher un convive saoul de reprendre sa voiture pour rentrer chez lui.

Sur le plateau se trouvaient notamment Jean-Marc Ghéraille (Rédacteur en chef de la DH) et le juge Denis Goeman, en tant que chroniqueurs.

L’équipe est d’abord revenue sur les paroles d’Alexander De Croo, qui a annoncé hier que le chèque énergie de 196€ promis aux ménages belges arriverait en décembre, soit un mois plus tard que prévu. Mais tous les fournisseurs ne sont pas capables de répondre à cette mesure pour le mois prochain. "Les gens attendent des aides directes, rapides. Mais là, l’annonce date de septembre […] Les gens vivent une crise, ils veulent des réponses le plus rapidement possible et ici, techniquement, ça prend trop de temps", a martelé Jean-Marc Ghéraille.

"Les factures seront émises dès que possible, dès novembre, mais il faut être réaliste, pour la plupart des gens, cette prime va se traduire sur des factures qui seront émises en décembre. En général, ce montant va être décompté d’une facture que vous devez", a répondu Stéphane Bocqué, porte-parole de la Fédération belge des Entreprises électriques et gazières.

"Docteur Twitter et Mister Musk"

L’équipe s’est ensuite exprimée sur le rachat de Twitter par Elon Musk. Le milliardaire a déjà prévu de grands changements pour le réseau social, et des alternatives à Twitter font en ce moment le plein d’abonnés. Mais qu’en est-il de nos politiques par exemple : comptent-ils quitter l’oiseau bleu ? Faut-il se rabattre sur d’autres réseaux ? Qu’en est-il de la certification payante ? Quelles sont les motivations de Musk ? Gauvain Dos Santos, journaliste politique à la DH, Julie Foulon (community leader et fondatrice de "GIRLEEK") et l’économiste Bruno Colmant, entre autres, ont amené leur expertise sur le sujet.

Comment empêcher un invité alcoolisé de repartir ?

Le juge Denis Goeman a ensuite pris la parole concernant la problématique de l’alcool au volant, normalement au moment des fêtes où de nombreuses personnes rentrent chez elles en ayant trop bu. "Il faudrait clarifier les choses. Car aujourd’hui, on vous dit 'vous avez droit à X grammes d’alcool dans le sang, mais c’est compliqué. Comment savoir si on est à 0,3, 0,6 ou plus ? Si on veut une politique efficace contre l’alcool au volant, on n’a qu’à dire que c’est tolérance zéro, comme dans les pays scandinaves […] Je ne vais pas compter le nombre de verres que des amis ont bu à la maison… Je prône quelque chose de clair : quand on conduit, on ne boit pas", a déclaré le juge. Des propos auxquels a ensuite réagi Belinda Demattia, porte-parole de l’Agence wallonne pour la Sécurité routière (AWSR), qui vient de sortir une étude sur le fait que peu de Belges (62 % des Wallons) osent retenir chez eux leurs invités alcoolisés.