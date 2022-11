"De plus grandes marges salariales ? C’est comme demander à un pompier d’éteindre un feu avec de l’essence"

Habituellement, Maxime Binet et son équipe de chroniqueurs évoquent plusieurs sujets d’actualité dans l’émission Il faut qu’on parle. Mais pas ce mercredi puisque l’émission s’est consacrée tout spécialement à la grève nationale.

Pour l’occasion, Jean-François Tamellini, secrétaire fédéral FGTB, David Leisterh, vice-président du MR et Président du MR Bruxellois, Pieter Timmermans, administrateur délégué de la FEB (Fédération des entreprises de Belgique), Sofie Merckx, cheffe de groupe PTB à la Chambre, Georges-Louis Bouchez, président du MR et Thomas Dermine, secrétaire d’État pour la Relance, adjoint au ministre de l’Economie et du Travail, sont intervenus dans l’émission.

Dès le début de l’émission, Pieter Timmermans montait au créneau au sujet des marges salariales. "Chez nous, le salaire est 5,7 % plus élevés que chez nos voisins. Et maintenant, on fait grève pour avoir des marges salariales encore plus importantes. C’est comme demander à un pompier d’arrêter le feu avec de l’essence. Tant que les syndicats ne reconnaissent pas que les indexations salariales sont une hausse des coûts salariaux pour les entreprises, c’est difficile de parler d’une marge supplémentaire", lance-t-il.

Ce à quoi Jean-François Tamellini répondait que la FEB procédait par "chantage odieux" durant les négociations. Le secrétaire général FGTB avançait que la Fédération des entreprises de Belgique menaçait de ne pas libérer l’enveloppe bien être si les syndicats n’acceptent pas de négocier avec un taux de 0 %. Avant de poursuivre en précisant que l’indexation salariale prévue en janvier était inférieure à l’augmentation des prix dans la vie en général.

Les invités ont également évoqué la loi de 96, le blocage des prix et le soutien aux petits salaires.

Plus tard dans l’émission, le ton est quelque peu monté entre Jean-François Tamellini et Georges-Louis Bouchez. "Depuis quatre heures du matin, je suis sur les piquets. Je n’ai jamais vu autant de détresse sur le visage des gens. Si on ne réagit pas, si les politiques n’écoutent pas les signaux de détresse qu’on envoie, la population va encore s’appauvrir et s’appauvrir. Et les inégalités vont s’étendre à nouveau. C’est un climat où les gens n’en peuvent plus et sont pris à la gorge", peste-t-il.

Ce à quoi Bouchez répondit : "Je ne sais pas où Monsieur Tamellini vit mais moi je vis dans une rue où il y a des demandeurs d’emploi, des fonctionnaires, des employés. La réalité, je la connais parfaitement. Dans ma famille et au quotidien. C’est formidable d’aller dans les piquets. Ce sont des endroits où on bloque l’économie. Qu’a-t-il fait aujourd’hui pour aider les gens ?", s’est-il interrogé.

