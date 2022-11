COP27: le réchauffement climatique impactera fortement 3 milliards de personnes d'ici 2050

Trois milliards de personnes vivront probablement dans des régions du monde vulnérables au réchauffement climatique d'ici un peu plus de 25 ans. C'est deux fois plus qu'aujourd'hui, ont alerté jeudi les scientifiques lors de la COP27 à Charm-el-Sheikh en Égypte.

Ces régions se trouvent principalement en Amérique centrale, au Moyen-Orient, dans certaines parties du continent asiatique, en Afrique centrale et orientale et au Sahel.

Dans ces pays, la mortalité sera 15 fois supérieure aux régions du monde les moins touchées par le réchauffement climatique, et ce, en raison des inondations, sécheresses et tempêtes qui y sont plus fréquentes. Cela entraînera également le déplacement de plusieurs millions de personnes et donc une augmentation des mouvements migratoires, avertissent les dizaines de scientifiques ayant collaboré à l'édition 2022 du rapport "Ten New Insights in Climate Science".

Simon Stiell, Secrétaire exécutif du Secrétariat des Nations unies sur les changements climatiques, a qualifié d'"alarmantes" les nouvelles conclusions des scientifiques. "L'homme peut s'adapter à la crise climatique, mais cette capacité est limitée", a-t-il commenté avant d'ajouter qu'"il est donc urgent de réduire de manière ambitieuse les émissions de gaz à effet de serre responsable du réchauffement planétaire."

M. Stiell s'est également prononcé en faveur du paiement de compensations liées aux inévitables catastrophes causées par les conditions météorologiques de plus en plus extrêmes, "le moment est venu pour cela", a-t-il affirmé.

"Il est nécessaire d'inclure les dommages causés par les gaz à effet de serre, notamment le dioxyde de carbone et le méthane", a estimé Johan Rockström, directeur de l'Institut allemand de recherche de Postdam sur les effets du changement climatique, qui a contribué à ce rapport. "Un prix ajusté aux émissions de CO2 pourrait constituer une forte incitation à passer à un système économique respectueux du climat".