Épilation définitive: c'est le moment, mais quelle technique? Epilation définitive au laser : douleur, prix, durée, qualité des appareils : tout savoir sur cette façon d'être débarrassé définitivement des poils… si on veut. Et les hommes y passent aussi ! E.W. Journaliste lifestyle, mieux-être, société, food



L'épilation définitive au laser : on commence maintenant pour être au point pour l'été prochain.. ©Copyright (c) 2021 Ivan Dudka/Shutterstock. No use without permission.

Les poils… sujets toujours aussi polémiques à aborder ! Faut-il, comme le mouvement body-positive l’affiche, que les femmes les assument autant que les hommes et laissent jambes, bikini, dessous de bras ou même "moustache" en friche ? Pourtant, les hommes y pensent et y passent de plus en plus, comme nous...