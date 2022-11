De la neige annoncée en Belgique ce dimanche: où vont tomber les premiers flocons ?

L’hiver arrive petit à petit. Et la neige devrait faire son grand retour ce week-end en Belgique ! Mais que les amateurs de glisse ne se réjouissent pas trop vite… En effet, les chutes de neige seront très localisées et les flocons ne devraient pas tenir au sol, car la température ne descendra pas sous 0 degré.

"On annonce l’arrivée de quelques flocons à plus de 500 mètres, ce dimanche. Il fera 3 degrés le matin au Signal de Botrange. Donc, cela ne tiendra pas mais on aura probablement un peu de neige", a expliqué Luc Trullemans à Sudinfo.

"Sur les hauteurs ardennaises, lors des précipitations les plus marquées, de la neige pourra venir se mêler à la pluie. Les maxima varieront entre 4 degrés en haute Ardenne et 11 degrés dans la partie ouest de la côte", lit-on également sur le site de l’IRM, en ce qui concerne les prévisions pour dimanche.