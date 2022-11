La Belgique figure à la sixième place du classement publié par Education First.

La Belgique parmi les pays du monde où on parle le mieux l'anglais

Education First, entreprise spécialisée en formation linguistique, a publié le classement des pays et des villes où l'on parle le mieux anglais.

Notre royaume arrive à une honorable sixième place. Nous sommes devancés par nos voisins des Pays-Bas, qui sont classés premier. Et puis par Singapour, l'Autriche, la Norvège et le Danemark.

Au classement des capitales, Bruxelles arrive à la dixième place du classement.

Une distinction a été faite également en Belgique. C'est en Flandre que l'on parle le mieux anglais. Les villes de Bruges, Anvers, Gand et Louvain devancent Bruxelles au classement des villes belges. A noter que la première ville wallonne est Liège et que la province de Namur obtient le plus petit score.