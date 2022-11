Qu’est-ce que le “Circular Monday”, destiné à contrer le fameux Black Friday?

Le secteur de la seconde main conseille à tous de vider armoires, greniers et caves pour des dons ou des mises en vente.

Ce lundi 21 novembre est désormais le "Circular Monday", une journée dédiée, comme le Green Friday, à contrer les fameux Black Friday et Cyber Monday. Les promos "monstres" à l'occasion de ces initiatives consuméristes venues des Etats-Unis ont de plus en plus d'opposants. D'abord, le Black Friday suivi d'un week-end...