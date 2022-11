Comment lutter contre le froid sans allumer le chauffage: nos conseils pour relever le challenge de cet hiver

L’automne était très doux, (pour notre porte-monnaie, plus problématique pour la nature), mais cela ne pouvait plus durer ! Et selon le degré d’isolation des habitations, il commence à faire bien cru, voire très froid si on n’a pas encore mis le chauffage...

Cet article est réservé aux abonnés Profitez de notre offre du moment et accédez à tous nos articles en illimité Déjà abonné ?Connectez-vous