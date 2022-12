Le wokisme, le nouveau "bouc émissaire" de Bart de Wever? "En se focalisant là-dessus, il touche une certaine partie de la population"

Les chroniqueurs se sont ensuite penchés sur "la guerre contre la culture woke" de Bart de Wever. Le politique flamand donne en effet en cette période des conférences dans des universités flamandes à propos du "piège de la pensée unique" et du "wokisme", qu'il décrit comme "une idéologie qui divise les gens en groupes d’auteurs historiques qui doivent constamment s’excuser et en une multitude de groupes de victimes qui ne doivent être approchés qu’avec des gants de velours”. "Il veut sans doute parler de certains mouvements plus radicaux, comme la 'cancel culture', qui veut interdire la diffusion de certaines œuvres ou expressions culturelles [...] Ces tendances woke plus radicales irritent beaucoup de gens, dans le monde [...] En se focalisant là-dessus, et en exagérant peut-être aussi un peu l'influence de ces tendances radicales, Bart de Wever peut répondre à un sentiment qui existe chez une partie de la population", a notamment analysé Dave Sinardet, professeur de Sciences politiques à la VUB et à Saint-Louis. Bart de Wever s'est-il trouvé un nouveau bouc émissaire? Telle est la question soulevée par les invités.

Bart De Wever part en croisade contre la “pensée woke”, cette “idéologie qui divise les gens”

De plus en plus de couples se rendent dans les Love shop, a ensuite relevé l'équipe de l'émission. Le tabou autour des sextoys est-il levé? Luana Pagano a répondu aux questions des chroniqueurs, faisant état d'une évolution dans le milieu, autant au niveau des produits proposés que de l'ambiance dans les boutiques spécialisées. Un sujet qui sera abordé dans la DH ce vendredi.