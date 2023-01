Prendre de bonnes résolutions, c’est aussi prendre plus soin de ses animaux: “Mieux le connaître est indispensable pour répondre à ses besoins”

Une vétérinaire et un responsable de refuge nous donnent des pistes pour rendre nos animaux encore plus heureux en 2023

Pour la plupart d'entre nous, la nouvelle année représente une occasion de s'interroger sur ce que nous pourrions mettre en place pour être plus en forme, joyeux et épanouis. Et si cette année 2023 nous permettait également de prendre des résolutions pour nos animaux? C'est ce que propose la chaîne de magasins spécialisés Tom & CO. "Après tout, ils sont responsables d'une grande partie de notre...