Sans pantalon, de la licorne ou du bain moussant: comment sont établies ces étranges journées mondiales

Mais qui donc décide de ces choix ? En fait, il existe deux types de reconnaissances pour les agendas. Tout d’abord, celle des Nations unies. Le plus souvent, c’est l’Assemblée générale qui vote des résolutions en ce sens, mais parfois, ce sont des institutions spécialisées au sein de l’Onu qui proposent des sujets plus pointus. L’objectif est toujours le même : mettre en lumière des grands problèmes de société, comme l’éducation (le 24 janvier), la discrimination raciale (le 21 mars), la vaccination (le 24 avril) ou la santé au travail (le 28 avril).

À côté, il existe toute une série de journées plus insolites, dont l'utilité publique laisse nettement plus perplexe. Et pour cause : tout le monde peut les choisir à sa guise, à condition de respecter quelques règles très simples. Il suffit de se rendre sur le site journee-mondiale.com, et de proposer une thématique susceptible "d'intéresser la communauté des internautes".

Ensuite, un comité rédactionnel décidera de l'intégrer (gratuitement) ou non dans le calendrier. Attention, sont d'office rejetés les thèmes trop particuliers, locaux, publicitaires ou "contraires à la dignité humaine (xénophobes, racistes, négationnistes, etc.)". Si vous avez des idées, n'hésitez pas : il reste encore des dates libres pour rendre l'année 2023 plus amusante.