Plus de la moitié des Belges se sentent prêts à changer de manière de vivre pour lutter contre le réchauffement climatique

L'entreprise Veolia vient de sortir un grand baromètre de la transformation écologique qui nous apprend plusieurs choses sur la manière dont les Belges se posent face à l'écologie. La plupart d'entre eux sont d'ailleurs prêts à changer certaines de leurs habitudes pour faire face aux bouleversements causés par les changements climatiques.

Ce baromètre a été réalisé auprès de 25.000 individus dans 25 pays. Des 1.008 Belges interrogés, il en ressort que 75% sont ouverts à l’utilisation d’eau recyclée dans leurs activités quotidiennes. 68% se disent également prêts à réduire leur consommation de viande et 72% sont prêts à avoir un site de recyclage ou d’épuration dans leur voisinage pour une gestion plus locale de la circularité. 83% des Belges se disent aussi prêts à acheter des produits à base de matières recyclées.

Malgré un certain pessimisme, les Belges sont convaincus qu'il faut agir!

Plus de la moitié des Belges ont un doute quant à notre impact actuel sur ce dérèglement climatique et estiment que l'avenir n'est plus entre nos mains. En effet, seuls 34% des Belges estiment que nous avons encore la possibilité de limiter le dérèglement climatique et de réduire les pollutions. Malgré ce pessimisme, les Belges sont majoritairement convaincus qu’agir coûtera moins cher que ne rien faire.

54% estiment qu'il faut changer nos manières de vivre, vivre plus sobrement ET mettre en place des solutions technologiques pour limiter le dérèglement climatique.

Pour en savoir plus sur la position des Belges par rapport à la situation du dérèglement climatique et en quoi elle diffère de celle du reste du monde, vous trouverez le baromètre complet de l'étude de Veolia ici.