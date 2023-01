Une nouvelle technique d'arnaque en ligne se répand en Belgique

Dans son rapport annuel de 2022, Safeonweb épingle une nouvelle forme de phishing. "Nous avons constaté en 2022 que les liens repris dans les messages suspects avaient parfois été remplacés par un code QR", indique la plateforme qui informe les Belges à propos des menaces numériques et de la sécurité en ligne. Ces faux codes QR permettent aux hackeurs de récupérer les données personnelles des internautes piégés exactement comme lorsque que l'internaute clique sur un lien suspect. Mais l'avantage du code QR pour les arnaqueurs est que l'URL ne s'affiche pas directement lorsque l'internaute numérise le code et le lien vers lequel il est redirigé est donc plus difficile à vérifier. "Une situation particulièrement dangereuse pour les utilisateurs non attentifs", affirme Safeonweb.