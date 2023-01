Airbnb, bon plan pour rembourser son crédit hypothécaire

Ainsi, l’organisme a dressé un top 10 des villes dans lesquelles louer son logement sur la plateforme est le plus rentable, et peut donc par exemple servir à rembourser son prêt immobilier. Les villes belges se démarquent, avec en 7, 8 et 9e position du classement Bruxelles, Anvers et Gand. Les propriétaires Airbnb dans la capitale devront louer leur bien pendant sept ans, 11 mois et quatre jours (2 896 nuits) pour rembourser le prix moyen d’un prêt hypothécaire estimé à 438 000 euros. Pour couvrir le remboursement mensuel, 10 jours de location par mois sont nécessaires, tout comme à Anvers.

Enfin, un autre business, l’ombre des adresses Airbnb, semble émerger, selon une enquête du journal L’Écho datant de 2017. Il s’agit de la “chaîne” Airbnb. Elle permet dans certains cas de réaliser des millions d’euros de chiffre d’affaires, avec désormais des bâtiments entiers transformés en studios Airbnb. Derrière ce mécanisme, des businessmen et non des particuliers. L’Écho avait notamment capté, à Bruxelles, qu’une société louait sept appartements, avec une à trois chambres. Et une autre qui en louait 17 appartement dans le même bâtiment. Idem dans un autre complexe à proximité de la Grand-Place.