Mener sport de haut-niveau et études : quel casse-tête !

Mener de front une carrière de sportif de haut niveau et des études, cela ne devrait pas se muer en dilemme. Pourtant, en Belgique, cela reste encore souvent un choix cornélien et insoluble. Si certaines disciplines bénéficient d’un sport-études comme le football (Anderlecht et le Standard l’utilisent avec bonheur), le tennis,...