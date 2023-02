"Il faut qu’on parle": pourquoi le prix de l’énergie baisse et pas celui de l’alimentation?

Pourquoi le prix de l’énergie baisse et pas celui de l’alimentation et quels sont les produits qui coûtent le plus cher dans les supermarchés ? Carole Dembour, économiste à Fevia (Fédération de l’industrie alimentaire belge), répond à ces deux questions et donne des conseils aux consommateurs. Ludivine de Magnanville, présidente de la Fédération Horeca Bruxelles, évoque avec Carole Dembour le fait que la France soit moins chère que la Belgique pour s’alimenter.

Yves Coppieters, professeur de santé publique (ULB), explique pourquoi la mortalité infantile est en baisse. Il indique que 2 % des nouvelles mamans sont des mamans invisibles: sans statut. Selon Ludivine de Magnanville, les femmes doivent pouvoir faire ce qu’elles désirent quant aux césariennes de confort.

Ludivine de Magnanville craint que le nucléaire soit le jouet des prochaines élections politiques. Pour Serge Dauby, directeur du Forum nucléaire, ce dossier n’est que politique.