Les travailleurs hésitent à s'adresser à la personne de confiance en cas de problème

Il est donc important que la personne de confiance soit visible de tous dans l'entreprise, soulignent les enquêteurs.

Par ailleurs, l'enquête constate qu'une majorité d'entreprises n'a pas édicté de politique en la matière. Seule une PME sur 3 de moins de 50 travailleurs a défini des règles et accords clairs concernant les comportements inappropriés, alors que 44% des sociétés employant plus de 50 personnes le font.

Les collègues des personnes malmenées doivent aussi prendre leurs responsabilités, affirment les auteurs de l'enquête. Ils sont 22% à reconnaître n'avoir pas réagi en constatant des abus et 7% s'en être lavé les mains. Cependant, près de un sur 5 s'est ensuite tourné vers la victime pour en connaître l'état et 16% pour lui prodiguer un réel soutien. Et 10% ont osé s'adresser à l'auteur des faits. Pourtant un travailleur sur 3 a déjà assisté à des ragots nuisibles à propos de collègues, un sur 5 a été témoin de brimades, et respectivement 15% et 13% ont vu comment des collègues étaient exclus ou intimidés, 9% ont même perçu des contacts physiques déplacés sur le lieu du travail et 6% des propositions indécentes formulées à des collègues.