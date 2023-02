De plus en plus d'affaires de violences sexuelles traitées par la justice

Les chiffres proviennent de la banque de données du Collège des procureurs généraux.

C'est en 2020 que l'on dénombre le plus grand nombre d'affaires: 17.712. Cette année-là, ce sont les affaires de pornographie enfantine - Child Focus préfère parler d' "images d'abus sexuel d'enfants" - qui ont connu la plus grosse augmentation: +80% par rapport à l'année antérieure. Une conséquence du Covid et des confinements. Ces affaires représentent alors à l'époque presque un tiers (27%) des affaires de délinquance sexuelle entrées dans les parquets.

En 2021, le plus grand nombre d'affaires de délinquance sexuelle entrées dans les parquets concernait les viols (5.391, soit 31%) et les attentats à la pudeur (4.810, soit 27,5%). Les affaires pour ces deux préventions ont augmenté respectivement de 32% et 21% depuis 2017. Pour l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes (IEFH), qui lutte notamment contre la violence sexuelle, cette hausse a un lien clair avec la naissance des centres de prise en charge de violences sexuelles (CPVS) en 2017, qui ont accueilli depuis plus de 6.000 victimes.