Un milliard d'utilisateurs, immense succès chez les jeunes

Avec plus d'un milliard d'utilisateurs actifs dans le monde, TikTok, propriété de l'entreprise chinoise ByteDance, pointe à la 6e place des plateformes sociales les plus utilisées, selon le dernier rapport de We Are Social sur l'évolution du numérique, publié en janvier.

L'application de clips souvent dansants ou musicaux est encore loin derrière les trois plateformes sociales de Meta (Facebook, WhatsApp et Instagram, toutes au-dessus de 2 milliards d'utilisateurs) ou de YouTube (2,5 milliards), mais elle affiche depuis des années la plus forte progression, notamment chez les plus jeunes. Selon l'agence Wallaroo, 32,5% des utilisateurs ont entre 10 et 19 ans.

Surtout, TikTok surpasse tous ses concurrents par sa capacité à capter l'attention. En 2023, les utilisateurs d'Android l'utilisaient en moyenne pendant 23 heures et 28 minutes chaque mois.

L'entreprise revendique environ 125 millions d'utilisateurs actifs dans l'Union européenne. Elle sera, à ce titre, soumise au nouveau Règlement sur les services numériques de l'UE.

Une part grandissante du gâteau publicitaire

Le succès d'audience de TikTok se voit aussi dans ses recettes publicitaires. Celles-ci ont atteint plus de 11 milliards de dollars en 2022, multipliées par 3 en un an, et menacent d'ici quelques années de dépasser celles de YouTube (Google) et Meta.

Conséquence, les concurrents de TikTok ont très vite commencé à copier ses fonctionnalités et notamment les vidéos courtes au format vertical défilant en flux continu. La compétition se poursuit aujourd'hui sur la question du partage des revenus, afin d'attirer les meilleurs créateurs.

Méfiance et interdictions de par le monde

TikTok fait partie des applications chinoises interdites en Inde depuis 2020, après des affrontements meurtriers à la frontière entre les deux pays. New Delhi avait justifié sa décision par la défense de sa souveraineté.

La même année, l'application était menacée d'interdiction aux Etats-Unis par Donald Trump, qui l'accusait d'espionnage au profit de la Chine.

Sous pression, l'entreprise annonçait en juin 2022 qu'elle stockerait toutes les données sur ses utilisateurs américains sur des serveurs du groupe Oracle, aux Etats-Unis, sans toutefois parvenir à totalement rassurer.

Le réseau social a dû notamment confirmer, comme l'avait pointé un article du site BuzzFeed, que des employés basés en Chine avaient eu accès à des données relatives à des utilisateurs américains de la plateforme, mais s'est toujours défendu d'avoir transmis ces informations au Parti communiste chinois.

Une loi ratifiée par le président Joe Biden début janvier interdit désormais le téléchargement et l'utilisation de TikTok sur les appareils des fonctionnaires de l'État fédéral américain.

Jeudi, la Commission européenne lui a emboîté le pas en demandant à son personnel de désinstaller l'application de ses appareils professionnels, afin de "protéger les données" de l'institution.

Des stars en pleine lumière et un algorithme opaque

L'une des forces de TikTok est d'avoir réussi à attirer de nombreux créateurs de contenus et influenceurs, séduits par les possibilités avancées d'édition de vidéos, les filtres créatifs et la puissance de l'algorithme capable de faire émerger rapidement de nouvelles stars.

Ces tiktokeurs (dont les plus connus sont Khaby Lame, Charli d'Amelio ou Bella Poarch, inconnus auparavant) ont attiré dans leur sillage de nombreuses marques, incitées à proposer des "challenges" pouvant être répliqués à l'infini par les utilisateurs.

Mais l'algorithme de TikTok reste totalement opaque et est accusé d'enfermer très rapidement les utilisateurs dans une sélection de vidéos correspondant à leurs goûts et centres d'intérêts supposés.

En janvier, le magazine Forbes révélait aussi que les employés de TikTok et Bytedance usaient régulièrement d'un bouton manuel pour faire augmenter le nombre de vues sur certains contenus.

Selon TikTok, qui a récemment annoncé une fonctionnalité pour savoir pourquoi une vidéo est proposée plutôt qu'une autre, la promotion manuelle ne concerne qu'une infime partie des vidéos recommandées.

Désinformation, défis dangereux et pornographie

L'application, comme d'autres réseaux sociaux, fait face au défi de la modération des contenus. Elle est régulièrement accusée d'héberger de nombreuses vidéos de désinformation, des défis dangereux et des images pornographiques, alors qu'elle est censée interdire la nudité.

En octobre 2022, comme l'avait repéré Numerama, une "tendance" TikTok consistait à publier des photographies de pénis.

Selon des médias, plusieurs enfants sont également décédés après avoir tenté de répliquer le "Blackout Challenge", énième avatar du jeu du foulard.

Enfin, d'après NewsGuard, 20% des vidéos circulant via TikTok sur des sujets d'actualité (invasion russe en Ukraine, fusillades dans des écoles aux Etats-Unis, vaccins contre le Covid) étaient faux ou trompeurs.