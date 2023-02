James Bond : la modification des romans fait polémique

Les discussions, déjà passionnées, devraient reprendre de la vigueur avec l’annonce de Ian Fleming Publications de rééditer en les modifiant tous les romans de James Bond à partir d’avril, à l’occasion des 70 ans de Casino Royale. La maison d’édition a en effet demandé à des “sensivity readers” de scruter les références sexuelles qui ne seraient plus acceptables actuellement ou les mots offensants pour certaines communautés. Ainsi, “Nègre” (décidément…) sera remplacé systématiquement par “personne noire”. Dans Vivre et laisser mourir (1954), les Africains ne seront plus décrits comme “des gars plutôt respectueux des lois, saufs quand ils ont trop bu” mais juste comme “des gars plutôt respectueux des lois ;” Et on ne lira plus “Bond pouvait entendre le public haleter et grogner comme des porcs devant l’abreuvoir” dans un bar afro-américain d’Harlem, mais bien “Bond pouvait sentir la tension électrique dans la pièce”.

À lire aussi

Dans Opération tonnerre (1961), Quantum of solace (1960) et Goldfinger (1959), les références ethniques seront aussi supprimées. Assez étrangement, par contre, la présentation du Coréen Oddjob dans Goldfinger restera inchangée. Et d’après The Telegraph, des phrases telles que “la douce saveur du viol”, la référence à “un travail d’homme” et la description de l’homosexualité comme un “handicap tenace” n’ont pas dérangé les “sensivity readers” et se retrouveront toujours dans les rééditions.

Autant de modifications et d’absences de changement de nature à enflammer encore un peu plus le débat. Si vous trouvez les soirées familiales ou entre amis un peu trop calmes, voilà un sujet qui devrait bien les animer.