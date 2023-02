Edgard & Cooper à la conquête de la France: comment la marque belge tente de se faire une place chez nos voisins

Pour la première fois, Edgard&Cooper y a son propre stand. Si la marque belge ne propose pas des produits pour les humains, elle le fait pour les chats et les chiens avec des croquettes à base de viande fraîche, sans farine de viande et sans céréales. "Nous sommes une jeune marque et nous venons nous faire connaître auprès des Français. D'autant plus que les Français sont réceptifs pour une marque respectueuse de l'environnement et qui maintient en bonne santé les animaux. En Belgique, pays mère de l'entreprise, nous avons atteint une certaine notoriété", précise Marine la responsable trade et shopper marketing. Ainsi en plus d'offres salons avantageuses, sur son stand, la célèbre marque belge de croquettes propose une borne photo pour permettre aux visiteurs de revenir avec un souvenir. Les plus joueurs peuvent tenter leur chance à la roue de la fortune pour tenter de remporter des goodies ou des pâtés pour animaux. L'entreprise dont le siège est à Courtrai veut se distinguer des croquettes et pâtés produits massivement et disponibles dans le commerce. La bonne santé de l'animal est au cœur des préoccupations d'Edgard&Cooper. Avec comme ingrédient principal de la viande fraîche et transformée dans les 48 heures respectant la chaîne du froid, les croquettes et pâtés sont plus faciles à digérer pour nos amis chats et chiens. D'ailleurs pour l'anecdote, Edgard est le chien d'un des fondateurs de la marque et était malade en mangeant les croquettes "traditionnelles".

Quant à Cooper, il est son inséparable copain. Les croquettes Edgard&Cooper sont cuites à basse température pour conserver les nutriments et des fruits, des légumes ou des baies y sont ajoutées pour offrir une croquette équilibrée.

Un public déjà conquis

Les essayer, c'est les adopter. Du moins, c'est ce que semble penser la propriétaire d'un Bichon de deux ans. "Mon chien aime ces croquettes. Elles sont naturelles et sans céréales. Avec les croquettes des supermarchés, mon chien n'était pas bien. Aujourd'hui, au niveau de la digestion, ça va beaucoup mieux", soutient-elle. Dans son sac, elle repart avec des croquettes au saumon, qu'elle ne retrouve pas chez son fournisseur.