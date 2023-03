Ces tests ADN qui révèlent des secrets de famille

Ces tests sont très simples et peuvent être réalisés à la maison afin de découvrir jusqu’où peuvent remonter vos origines. En quelques manipulations, ces entreprises vous permettent d’explorer votre code génétique et de retracer votre histoire. Depuis 2014, différentes entreprises américaines ou israéliennes proposant des tests ADN récréatifs voient le jour. Parmi celles-ci, on peut citer les plus connues : MyHeritage, 23AndMe ou My Ancestry, etc.