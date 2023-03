"Il était un peu perdu au début": ce que l'on sait du joueur belge qui a gagné 145 millions à l'EuroMillions

"Il a vécu l'habituel ascenseur émotionnel. Il était un peu perdu au début, et aussi un peu stressé par tout ce qui l'attendait. Mais nous avons pu le rassurer en lui donnant des conseils avisés sur toutes les questions qu'il se posait. Il en a éprouvé un grand soulagement, énormément de joie et beaucoup de gratitude", explique Joke Vermoere, porte-parole de la Loterie Nationale. "Le gagnant s'est déjà renseigné auprès de notre cellule d'accompagnement pour savoir comment faire des donations anonymes via notaire à des bonnes causes qui lui sont chères. Il est conscient de l'ampleur de la somme et aimerait faire quelque chose en retour pour la société."

Depuis 2004, EuroMillions a déjà fait 71 millionnaires aux différents rangs. Le jackpot du mardi 7 mars était le troisième plus gros jamais gagné dans notre pays. Un Belge avait déjà gagné 168.085.323 euros le 11 octobre 2016. Le deuxième plus gros montant décroché par un Belge était de 153.873.716 euros, le 2 juin 2017.