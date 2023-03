Rouler les fenêtres fermées, ne pas porter de bijoux,… : Quand les USA mettent en garde les touristes qui se rendent en Belgique

Ce qui surprend en revanche, c’est le contenu d’un onglet quelques lignes en dessous. Il s’agit de recommandations adressées aux Américains. Le document s’attarde longuement sur la criminalité ordinaire. Et ce n’est guère flatteur. On y lit que la délinquance est chose courante chez nous : pickpockets, vols dans les voitures et d’appareils électroniques… C’est particulièrement vrai dans les grandes villes, que ce soit dans les espaces publics mais aussi les restaurants. Bruxelles est citée en toutes lettres pour l’insécurité dans ses transports.

Encore plus étonnant : il est recommandé aux citoyens américains de rouler fenêtres fermées et portes verrouillées, de stationner leur voiture dans un garage ou près d’un réverbère et d’éviter de porter des bijoux et des montres de valeur. De quoi faire passer l’expression “trou à rats” utilisée par Donald Trump en 2016 pour décrire Bruxelles pour un compliment.

Les Américains ne sont pas les seuls à dresser un état des lieux un peu inquiétant de notre pays. Les Affaires étrangères canadiennes ne sont pas en reste. Ils recommandent aussi la plus grande prudence à leurs citoyens se rendant en Belgique avec les mêmes conseils (fenêtres fermées, portes verrouillées, etc.), même si le site Internet précise que les crimes violents sont rares. En revanche, les Canadiens soulignent l’excellent état des routes en Belgique, De quoi faire sourire plus d’un de nos compatriotes.

Les Britanniques sont à l’unisson. Ils constatent une hausse de la petite criminalité chez nous. Sont épinglés les gares à Bruxelles et le port d’Anvers pour la drogue. Les Canadiens y ajoutent celui d’Ostende.